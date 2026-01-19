Notizie Udinese – Il Verona si rinforza prima del derby: colpo sulla fascia

Il colpo che dovrebbe aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo finale, la salvezza, è Pol Lirola. Il laterale ex Juve, Sassuolo e Fiorentina è pronto per una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano. Adesso non ci resta che attendere il match odierno per capire se avrà sin da subito un ruolo fondamentale nella squadra. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Pozzo batte Marotta: ecco il nuovo colpo dei neroazzurri <<<