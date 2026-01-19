L'ufficialità è arrivata nel corso delle ultime ore ed adesso non resta che capire se effettivamente la squadra potrà averlo sul campo da gioco già nelle prossima sfida con la Cremonese o l'esordio arriverà tra le mura amiche con l'Udinese di mister Kosta Runjaic.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Il Verona si rinforza prima del derby: colpo sulla fascia
udinese
Notizie Udinese – Il Verona si rinforza prima del derby: colpo sulla fascia
Il Verona di mister Paolo Zanetti sembra essere pronto per rinforzarsi in maniera importante sulla fascia e mettere a referto un ottimo colpo
Il colpo che dovrebbe aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo finale, la salvezza, è Pol Lirola. Il laterale ex Juve, Sassuolo e Fiorentina è pronto per una nuova avventura nella massima serie del calcio italiano. Adesso non ci resta che attendere il match odierno per capire se avrà sin da subito un ruolo fondamentale nella squadra. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Pozzo batte Marotta: ecco il nuovo colpo dei neroazzurri <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA