Verona-Udinese / Due squadre alle prese con le assenze: tutti i convocati

Il Verona dovrà fare a meno di ben nove giocatori e l'ex bianconero Gabriele Cioffi deve trovare una soluzione, visto che stiamo parlando di molti titolari. I giocatori nell'ordine sono: Filippo Terracciano e Diego Coppola impegnati con gli azzurrini under venti. Pawel Dawidowicz che sarà alle prese con la Polonia in Nations League. Josh Doig convocato dall'under 21 scozzese. Isak Hien, invece, ha ricevuto la chiamata della Svezia. Gli ultimi quattro sono rispettivamente Hongla, Hrustic, Ivan Ilic e Darko Lazovic impegnati rispettivamente con Camerun, Australia e gli ultimi due con la Serbia. Ora passiamo ai friulani, ecco i giocatori che non si alleneranno assieme ad Andrea Sottil .

Il primo è Nehuen Perez che sarà impegnato con la nazionale argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni. Il secondo giocatore, invece, sarà Destiny Udogie che si aggregherà alla nazionale under 21. Abbiamo anche una coppia impegnata con la Slovenia e composta da Jaka Bijol e Sandi Lovric. Enzo Ebosse è stato convocato dal Camerun e Lazar Samardzic con la Germania under 21. Ultimo, ma non meno importante è Festy Ebosele che se la dovrà vedere con la nazionale under 21 dell'Irlanda. Si conclude qua la lunga lista dei convocati.