News Udinese – Beto: ”Ad Udine mi hanno voluto fortemente. Il mio idolo…”

L'attaccante portoghese, Beto Betuncal, si è raccontato a 360° ai microfoni di Sportweek. Ecco le dichiarazioni del giocatore bianconero

Domani pomeriggio, l'Udinese scenderà in campo per affrontare l'Hellas Verona. Non sarà per niente un match facile. Soprattutto in casa, i veneti giocano un ottimo calcio. Il team friulano, però, è pronto a dare battaglia. Nel frattempo, Beto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek. Ecco le sue dichiarazioni.

Udinese

Il portoghese ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere l'Udinese.''Interesse di club portoghesi? Non so se era vero, non ho mai ricevuto una proposta diretta. So che in Portogallo il mio nome veniva accostato a Benfica, Porto e Sporting Lisbona, ma la cosa certa è l'Udinese mi ha voluto fin dal primo momento. Me lo hanno detto tante volte, rassicurandomi sul fatto che avrei avuto il tempo di ambientarmi nel calcio italiano. Sapevo che qui mi averebbero aspettato, ecco perché l'Udinese è stata la mia prima scelta. Inoltre, Udine è il top. La città è piccola ma c’è tutto. Soprattutto è tranquilla, non c’è nessun pericolo''.

Serie A

L'attaccante ha parlato del campionato di Serie A. ''In Italia ci sono difensori intelligenti, molto bravi nel piazzamento e nello starti addosso. Il problema è che in tutte le squadre ce ne sono di buoni. Per questo, per me, ogni partita di Serie A è complicata''.

Idolo

Infine, Beto ha rivelato chi sono i suoi idoli. ''Al primo posto metto Eto'o, poi Drogba secondo ed al terzo ne metto tanti. Io sono un numero 9 perché al Barcellona Eto'o aveva il 9. Ho le scarpette Puma perchè lui calzava le Puma. La prima partita della mia vita che ho visto alla televisione con un'attenzione vera, da appassionato, è stata la finale di Champions del 2009, quando a Roma il Barcellona vinse 2-0 sullo United. Il primo gol fu di Eto'o: scarta Ferdinand, calcia e segna. Rimasi impressionato''.