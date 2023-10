Udinese – Verso il Lecce ancora tanti dubbi: le ultime su Masina

L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco. La squadra di Andrea Sottil non vede l'ora di dire la sua e tornare ad un successo che manca da decisamente troppo tempo. Nel frattempo dal campo d'allenamento arrivano delle novità davvero importanti riguardo un giocatore fondamentale per il club come Adam Masina.

Le condizioni

Ad oggi Adam Masina non è ancora al meglio ed infatti si sta allenando a parte. Non una bella notizia, perché rende estremamente difficile il suo impiego nel corso del prossimo match. Partita in cui Sottil ha bisogno a tutti i costi della vittoria e che non può assolutamente sbagliare.