News Udinese – Verso una possibile permanenza di Gotti. Ecco perché

Il tecnico delle ultime due salvezze attenderebbe la proposta del rinnovo annuale. L’alternativa Maran rimane un' ipotesi ben più costosa

Redazione

UDINE. La situazione della panchina bianconera si va via via delineando. In attesa di notizie ufficiali da parte del club friulano, Luca Gotti è in Friuli, a Castel d’Aviano, a Villa Policreti, dove nella giornata di ieri si è tenuta una collettiva d’ arte. Il tecnico delle ultime due salvezze sta attendendo il promesso segnale da parte di Gino Pozzo per firmare un altro contratto con l’Udinese. Ormai siamo agli sgoccioli, considerando che questa è la terza settimana senza campionato.

TUTTE LE RICHIESTE DI MARAN - Raccogliendo tutte le voci che rimbalzano verso il Friuli, è chiaro che la proprietà bianconera abbia riflettuto a sufficienza sul futuro della panchina. Rolando Maran è ad oggi ancora sotto contratto con il Genoa, per un’altra stagione a 900 mila euro. Circostanza questa che contribuisce a fare del tecnico trentino una soluzione non esattamente a buon mercato. Infatti l'ex Cagliari avrebbe chiesto un contratto biennale e almeno tre figure professionali per arricchire lo staff. Si tratterebbe dello storico vice Christian Maraner, dell’analyst (e figlio) Gianluca Maran e del preparatore Roberto De Bellis.

L' OFFERTA A GOTTI - A Gotti invece si proporrebbe un altro rinnovo annuale come quello della scorsa estate. In quell' occasione, per circa 650 mila euro più bonus, accettò il rinnovo con un’opzione di conferma automatica a fine febbraio nelle mani dell’Udinese. Un’opzione che poi Pozzo ha fatto scadere per valutare il finale di stagione di una squadra lanciata verso una salvezza anticipata. Un piano fallito per colpa dei tanti infortuni e dei risultati tutt'altro che brillanti della squadra nelle ultime undici partite ma che per fortuna non ha sabotato l’operazione salvezza. Certo è che la conclusione del torneo ha fatto scattare tutta una serie di warning nei piani alti. Infatti qualora dovesse arrivare la tanto attesa fumata bianca, ci saranno cambi nello staff, con il preparatore atletico Brignardello e il collaboratore Pinzi che non farebbero più parte del gruppo.