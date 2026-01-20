L'Udinese continua a cercare un nuovo attaccante decisamente interessante per i prossimi impegni di campionato. Il calendario prevede un match importante contro il Verona di Paolo Zanetti, ma continua l'emergenza offensiva per mister Kosta Runjaic, complici anche le varie cessioni dell'ultimo periodo.
News Udinese – Verso Verona a caccia dell’attaccante: tutti i dettagli
Verso il Verona si continua a lavorare sul campo da gioco o meglio gli allenamenti di squadra riprenderanno questo mercoledì. Il punto
Il nuovo profilo che potrebbe partire dal primo minuto in un tandem offensivo decisamente sorprendente è Valentin Bayo. Il calciatore è pronto per essere affiancato da Keinan Davis. Un tandem di grande peso per mettere in difficoltà gli avversari. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita dei bianconeri. Il punto sull'affare Atta-Premier League <<<
