Udinese – Verso il Verona: continuano ad esserci problemi / Rassegna

Dopo la vittoria ottenuta settimana scorsa contro la Sampdoria. L'Udinese vuole continuare a scalare la classifica ed ottenere un successo dopo l'altro. Sicuramente non sarà semplice mettere in difficoltà tutte le avversarie, ma allo stesso tempo i bianconeri dispongono dell'organico giusto per poter sognare.

Al momento l'unica preoccupazione per le zebrette sono gli infortuni. La società non è ancora riuscita ad avere la squadra al completo da quando il campionato è ripartito. Nelle ultime ore, inoltre, non arrivano belle notizie visto che ben due giocatori importantissimi potrebbero essere out in vista della prossima partita. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<