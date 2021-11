Notizie Udinese – Vezzali: ”Ritorno al 100%? No, serve prudenza”

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione capienza stadi

Redazione

Finalmente, dopo circa un anno e mezzo, gli stadi di tutta Italia sono tornati ad ospitare il pubblico. Ad oggi, gli impianti sportivi possono contenere il 75% della capienza. Il passaggio al 100% sembrava essere una formalità. Molti vedevano nel 7 novembre, in occasione del derby di Milano, la data giusta per la riaperutra totale. Altri invece, affermavano che per Italia-Svizzera l'Olimpico sarebbe stato al completo. Purtroppo non è successo niente di tutto ciò. Il Governo e gli organi competenti hanno optato per la prudenza. Ad annunciarlo è Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

Serve cautela

A margine dell’inaugurazione del Tour dello Stadio Olimpico di Roma, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, si è espressa sulla questione relativa alla capienza stadi. ''Ho sempre parlato di capienza al 100% nell’ottica della situazione epidemiologica del paese. In questo momento la situazione sta peggiorando. Per questo, ci vuole responsabilità da parte di tutti noi, così da non richiuderci di nuovo in casa ed evitare un nuovo lockdown. Quando la curva tornerà ad abbassarsi, potremo tornare a parlare di 100%. Attualmente il Governo è attento alla tematica della vaccinazione, si sta parlando di terza dose per tutti ed alcune regioni rischiano di tornare in zona gialla. Non consentire il 100% è dire alle persone che ci vuole cautela, perché il Covid ancora c’è. Bisogna stare attenti ed usare prudenza. Il comportamento di ognuno di noi può influire sulla salute degli altri''.

Data della riapertura completa

Stando alle parole della sottosegretaria allo Sport, si evince che al momento non c'è una data per la riapertura al 100%. Tutto dipenderà dall'evolversi della situazione epidemiologica. Non ci resta che accontentarci del 75%, sperando che presto si ritorni alla normalità. Adesso, torniamo a parlare di calcio, anzi di calciomercato. Marino è letteralmente scatenato. Il dirigente bianconero ha messo nel mirino un difensore nerazzurro che non rientra più nei piani di Inzaghi. Ecco di chi si tratta <<<