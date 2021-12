Notizie Udinese – Vezzali: ”Tampone obbligatorio? Non lo escludo

Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione tamponi obbligatori per entrare negli stadi

Il coronavirus sta tornando a preoccupare l'Italia. Nelle ultime settimane i contagi sono aumentati. Cresce l'ansia per una possibile quarta ondata. Questo rischia di avere ripercussioni anche sul calcio . Infatti, in questi giorni sta tenendo banco la questione relativa al tampone obbligatorio aper accedere agli eventi sportivi, anche per chi è vaccinato. Valentina Vezzali , sottosegretaria con delega allo sport, ha voluto fare chiarezza.

Ecco le dichiarazioni della Vezzali, margine della consegna dei Collari d'oro a Roma. ''I l Governo sta adottando le misure necessarie per proteggere la salute dei cittadini e permettere a tutti di guardare gli eventi sportivi con la massima tranquillità. Tampone per accedere allo stadio anche per i vaccinati? Non escludo questa misura : se verrà fatta è per tutelare la salute di ogni cittadino, che è la priorità del governo ''.

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) proporrà al governo il tampone obbligatorio per accedere agli stadi anche per chi ha il vaccino. Le nuove misure restrittive verranno annunciate dal premier Mario Draghi in occasione della cabina di regia convocata per giovedì 23 dicembre. Non è da escludere nessuna soluzione. Sul tavolo, al momento, l'idea di ripristinare le capienze ridotte con maggior distanziamento tra i seggiolini, l'ingresso col tampone anche a chi è in possesso di Green pass e quella più drastica del ritorno alle porte chiuse. Tuttavia, questa decisione dovrebbe valere solamente per i turni di campionato del 6 e del 9 gennaio ma che, vista la situazione relativa al Covid-19, rischia di essere prolungata.