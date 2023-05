Udinese – La vigilia del match è iniziata / La rassegna stampa

L'Udinese di Andrea Sottil è pronto per il prossimo incontro di campionato. Tra 24h si scenderà in campo e bisognerà farlo contro una squadra pronta per ottenere un piazzamento tra le prime quattro: i biancocelesti. I friulani vogliono giocare un brutto scherzo alla compagine avversaria e proprio per questo motivo ci si prepara allo scontro.

Sia per una squadra che per l'avversaria questa sfida sarà decisiva. Il team della Capitale ha bisogno di una vittoria per continuare a credere in un posto per la prossima Champions League. I bianconeri, invece, vogliono provare a raggiungere l'ottavo posto finale. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<