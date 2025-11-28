mondoudinese udinese news udinese Parma-Udinese | Vincere per convincere: i nomi del match

La gara al Tardini si avvicina e gli allenatori stanno mettendo a punto la formazione titolare con gli uomini migliori
Manca poco all'inizio della tredicesima giornata di Serie A .In questo turno si giocherà anche la partita tra Parma e Udinese, prevista per sabato 29 novembre alle 15. 00. Ecco quali giocatori potrebbero regalarci emozioni e incidere sul match.

Mateo Pellegrino è sicuramente l’indizio to numero uno che potrebbe lasciare il segno. Reduce da diverse reti negli scorsi turni di campionato, l’attaccante ducale è in un momento prolifico e vorrà lasciare il segno. Anche Bernabe sarà titolare. Si tratta del perno del centrocampo di Cuesta che regola il gioco ma da anche come proporsi per le occasioni a rete.

Nella scuderia di Runjaic, Zaniolo deve riscattarsi dalla partita difficile contro il Bologna in cui è stato sostituito. Arthur Atta vuole trovare la seconda rete in campionato e attualmente è l’unico all’intento dell’Udinese a vantare numeri unici in termini di dribbling e rendimento. Mancano solo i goal. Le ultime di mercato. A.A.A. Cercasi esterno: nome in pole per gennaio<<<

