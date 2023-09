Cagliari-Udinese | Viola: “I bianconeri hanno grande fisicità e qualità”

L'Udinese è tornata ad allenarsi, senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, per preparare al meglio la sfida contro il Cagliari. Una gara fondamentale per cercare la prima vittoria in campionato e scacciare le brutte avvisaglie viste nelle prime uscite. Da martedì in gruppo ci sarà anche il Tucu Pereyra, giocatore in grado di fornire più variabili tattiche a mister Sottil e che può dare una mano ai nuovi innesti in termini di carisma e leadership. Nel frattempo, del lunch match in programma domenica prossima alle ore 12,30, ha parlato un giocatore rossoblù.