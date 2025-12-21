Udinese News – I viola scelgono Paratici: la situazione attuale

A poche ore dal calcio di inizio la società Fiorentina ha concluso la trattiva con Fabio Paratici: ecco il punto attuale

Lorenzo Focolari Redattore 21 dicembre - 11:27

In un contesto di trattativa con l'ex capo della Juventus Fabio Paratici per il ruolo di responsabile dell'area tecnica della Fiorentina per il prossimo quinquennio, e con il blocco della Curva Fiesole che resterà vuota per i primi 20 minuti (un'iniziativa che potrebbe interessare anche le altre zone dello stadio), si inserisce la partita contro l’Udinese. Questo match rappresenta un'ultima occasione soprattutto per Paolo Vanoli, ma anche per una squadra che sembra affondare sempre più. Ultimamente, ogni incontro della Fiorentina è sembrato un crocevia, e questa volta la situazione è più critica che mai. I giocatori e l'allenatore, chiusi in ritiro al Viola Park dopo il rientro da Losanna venerdì, sono determinati a trovare una via d'uscita da questa situazione difficile.

Poiché il numero dei giocatori non può essere cambiato significativamente, Vanoli potrebbe decidere di adattare il modulo con la speranza che sia sufficiente per ritrovare quella vittoria di Serie A che manca dal 26 maggio. L'ultima vittoria, peraltro, è stata proprio contro l'Udinese, battuta 3-2 in trasferta con reti di Fagioli, Comuzzo e il gol decisivo di Kean. Tuttavia, ciò che occupa le prime pagine è la potenziale accettazione di Paratici, il cui ritorno a Firenze significherebbe riabbracciare Kean, Mandragora, Fagioli e Nicolussi Caviglia. Dopo una squalifica di 30 mesi legata a questioni di plusvalenze e ancora sotto contratto con il Tottenham (una situazione che non facilita le negoziazioni), il 53enne dirigente sarebbe comunque propenso a tornare in Italia dopo 4 anni.

La trasferta a Firenze si presenta complicata per l'atmosfera e per le motivazioni dei rivali (se riusciranno a ritrovarle dopo molte partite deludenti). Runjaic si è espresso positivamente sulla prestazione contro la squadra di Conte, sia per la continuità che per l'esecuzione sia offensiva che difensiva, contro una delle squadre più forti del torneo. Il mister è particolarmente soddisfatto del rendimento di Bertola sulla fascia sinistra a centrocampo. L'ex giocatore dello Spezia ha dimostrato il suo valore sia in fase difensiva, fronteggiando Neres, né il compagno più facile da marcare, sia in fase offensiva, con diverse azioni pericolose.