Mercato Udinese – Via alle visite mediche per un nuovo acquisto

Oggi arrivato in Friuli Venezia Giulia per le visite mediche il nuovo acquisto dell'Udinese. Andiamo a vedere di chi si sta parlando

Redazione

Completato l'ennesimo acquisto da parte della società bianconera per il mister Luca Gotti. Oggi arrivato in Friuli Venezia Giulia per le visite mediche e solo dopo firmare il contratto che lo legherà all'Udinese. L'arrivo del giocatore italiano ha interrotto una delle telenovele più lunghe del mercato. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Il profilo

L'Udinese ha concluso finalmente il romanzo riguardante l'acquisto del portiere che sostituirà l'ex Juan Musso, fortunatamente questo libro si è concluso con un lieto fine, perché a difendere la porta bianconeraarriva l'ex Hellas Verona Marco Silvestri. Il portiere trentenne nelle ultime due stagioni ha giocato in modo eccezionale, svoltando completamente la sua carriera e concedendosi un posto fisso nella massima categoria italiana. La nuova esperienza è stata cercata in primis dal portiere stesso, dicendo alla società in modo molto chiaro di non aver intenzione di rinnovare il contratto. A quel punto la squadra guidata dal patron Setti ha dovuto cercare e trovare una nuova meta per il portiere il prima possibile, in modo da non perdere il giocatore a 0, nell'estate 2022. Non finisce qui, scopri nel prossimo paragrafo le cifre della trattativa.

Le cifre

La trattativa è stata condotta da Marino in maniera impeccabile, consapevole che l'Hellas non avrebbe potuto opporre grande resistenze. Il D.S. ha strappato un portiere dal valore odierno di nove milioni per la limitata cifra di 2.5 milioni più un ultimo legato ai vari bonus. Dopo l'ufficialità, sarà tempo di cessioni, il primo ad avere le valigie in mano è Simone Scuffet. Il portiere italiano, vede il suo futuro lontano da Udine, al momento è alla ricerca di una piazza che possa regalargli minuti e la possibilità di emergere. Il mercato bianconero è entrato nel vivo, la squadra deve essere pronta il prima possibile. Non perdere gli aggiornamenti riguardanti la ricerca di una nuova prima punta <<<