Notizie Udinese | Visite mediche terminate per Soppy all’Atalanta

Soppy lascia l'Udinese per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, per la precisione 9 più 1 in caso del raggiungimento di determinati bonus. Una somma non indifferente per un giocatore classe 2002 alla prima esperienza in Serie A. Gasperini lo ha richiesto fortemente, soprattutto dopo l'infortunio capitato a Davide Zappacosta e dopo aver valutato l'attuale stato fisico di Hans Hateboer, ancora non in grado di dare garanzie. Brandon Soppy non vede l'ora di fare questo salto di qualità per poter puntare alle coppe europee con l'Atalanta. Un traguardo importante per il nativo francese. Ora toccherà all'Udinese rimpiazzarlo. Al momento sembra esserci un unico nome valido per la fascia destra. Il suo profilo sembra essere perfetto e probabilmente sarà costretto ad accelerare le tappe. Stiamo parlando di Festy Ebosele, il giocatore irlandese arrivato dal Derby County, indiziato numero uno a partire titolare già nella gara di sabato contro la Salernitana. Anche perché dal mercato non dovrebbero giungere rinforzi nel ruolo, vista anche l'adattabilità del neo acquisto Enzo Ebosse. Nel mentre Marino continua a lavorare sul fronte mercato, soprattutto su un gioiello messo in disparte dall'Arsenal. Ecco di chi si tratta <<<