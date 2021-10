Notizie Udinese – On this day: storica vittoria ad Anfield

Il 4 ottobre di nove anni fa l'Udinese espugnava Anfield. Andiamo a rivivere le emozioni di quella storica vittoria

Redazione

Il 4 ottobre non è e non sarà mai una data come tutte le altre per i tifosi dell'Udinese. Esattamente nove anni fa, i bianconeri guidati da Francesco Guidolinbattevano il Liverpool ad Anfield per 2-3 in Europa League. Probabilmente, è la vittoria più bella ed importante degli ultimi anni. Andiamo a rivivere le emozioni di questo storico successo.

Le formazioni

Partiamo dagli undici scelti dai due allenatori. Brendan Rodgers schiera un 4-3-3 con Reina in porta e linea difensiva composta da Johnson, Coates, Carragher e Robinson. A centrocampo spazio a Shelvey, Allen ed Henderson, mentre il trio d'attacco è formato da Assaidi, Sturridge e Borini. Guidolin risponde con un 3-4-3. Davanti al portiere Brkic, ci sono Domizzi, Benatia e Danilo. Sulla fascia destra c'è Faraoni, mentre a sinistra Pasquale. In mezzo al campo agiscono Pinzi e Badu. Davanti, Pereyra e Armero supportano bomber Totò Di Natale. E’ tutto pronto per il calcio d'inizio.

Il riassunto del match

La gara è accesa ed equilibrata sin dai primi minuti. Il Liverpool spinge per cercare il gol del vantaggio, ma dietro lascia ampi spazi per le ripartenze friulane. La prima vera occasione da rete è per gli ospiti: cross di Totò Di Natale e colpo di testa di Benatia respinto da Reina con un miracolo. Lo spavento sveglia Anfield ed i reds. Al 23' è Shelvey a portare in vantaggio i padroni di casa. Il primo tempo si conclude 1-0 per gli uomini di Rodgers. Nella ripresa è tutta un'altra musica. L'Udinese entra in campo con un nuovo atteggiamento, più concentrato e determinato. Non a caso, dopo solo un minuto dal fischio d'inizio, Di Natale trova il pareggio con un capolavoro. I bianconeri prendono coraggio e riescono a passare in vantaggio grazie all'autogol di Coates. Rodgers chiama i rinforzi e fa entrare Suarez e Gerrard. Tuttavia, è l'Udinese a trovare la terza rete con una rasoiata di Pasquale. Nel finale, una punizione di Suarez arrotonda il risultato. Ad Anfield finisce 2-3. Una vittoria che rimarrà nella storia.