L’Udinese, con ogni probabilità, non subirà una retrocessione né otterrà un posto nelle competizioni europee. Sebbene i 21 punti accumulati dopo 15 partite costituiscano il secondo miglior punteggio del decennio, la squadra si colloca a metà classifica e incontri come questo riaccendono la passione, facendo dimenticare la monotonia di ogni stagione.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Una vittoria che guarda al futuro: il punto
udinese
Udinese – Una vittoria che guarda al futuro: il punto
Il goal di Ekkelenkamp ha portato gioia in tutto lo stadio e ha aumentato le possibilità della squadra in ottica campionato
Il calcio è anche sinonimo di fede totale, ma se a questo si uniscono pomeriggi in cui l’essenziale diventa anche un momento di intrattenimento, tutto appare più in linea con le aspirazioni del club.
L’Udinese riesce a conquistare la vittoria nella seconda parte del match, quando la stanchezza colpisce gli avversari. Runjaic opta per una marcatura a uomo e il Napoli non riesce a realizzare nemmeno un tiro in porta. In mezzo a tutto ciò, i bianconeri accelerano il ritmo, generando due reti (annullate) e un colpo di testa che va a colpire il legno prima del fantastico gol di Ekkelenkamp, che regala il successo alla squadra. Le valutazioni del match: Tre punti portati dall’Olanda: le pagelle<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA