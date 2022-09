News Udinese | La vittoria del mercato friulano: la permanenza di Deulofeu

Un'altra sessione di mercato è giunta al termine. Ci sono stati tanti movimenti, tra cui le partenze di diversi giocatori importanti, primo su tutti Nahuel Molina , volato all'Atletico Madrid per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Sono arrivati in Friuli però anche giocatori pronti all'uso e sicuramente utili alla causa, come Lovric, Masina e il rientrante Perez. Ma il pezzo da novanta di questa sessione estiva è stato sicuramente la permanenza in bianconero di Gerard Deulofeu.

Stando quanto riportato dalle voci vicine all'ambiente dei friulani, Deulofeu era sotto la lente d'ingrandimento di diversi club europei, tra cui il Napoli e il Villareal, entrambe compagini impegnate nelle coppe europee. Ma il fantasista spagnolo a Udine ha trovato la sua dimensione e ha preferito rimanere, anche a fronte di richieste importanti. Volontà che dimostrano le stimmate del leader che la scorsa stagione con la maglia bianconera ha messo a segno la migliore stagione realizzativa in carriera (14 gol all'attivo). In campionato, quest'anno, non ha ancora segnato, anche se c'è andato vicino più di una volta, ad esempio con il palo colpito contro la Salernitana. Al momento in quattro gare l'ex Barcellona ha siglato due assist, con la speranza che si possa sbloccare a breve. Ma quando si parla di un talento così, il tempo non può che essere galantuomo. Intanto i tifosi friulani se lo godono ancora per un altro anno, poi si vedrà. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. Ecco il punto sugli acquisti del direttore Marino <<<