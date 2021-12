Udinese-Salernitana / Fabiani: ”Chiediamo scusa, ma non dipende da noi”

La Salernitana non è potuta partire per Udine. Il ds dei granata Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Dazn per ricostruire il fatto

L'Udinese dopo il netto successo contro il Cagliari ed il pari con i rossoneri, era pronta ad affrontare la Salernitana, in un match che si preannunciava teso e combattutto. Purtroppo, la partita non è stata giocata. All'interno del gruppo campano sono stati riscontrati diversi membri positivi al Covid. L'ASL di Salerno ha impedito al team campano di viaggiare. Il direttore sportivo dei granata, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Dazn per ricostruire la vicenda.

L'intervento di Fabiani

Queste le parole di Fabiani. ''Ieri a dei test molecolari due componenti del gruppo squadra sono risultati positivi. Successivamente, anche un terzo elemento la mattina aveva manifestato sintomi riconducibili al Covid e l'abbiamo mandato a casa. Automaticamente, i risultati vanno sulla piattaforma ASL che preso atto della situazione ci ha impedito nella maniera più assoluta di prendere l'aereo di linea delle 14 per andare a Udine. Noi ci siamo cautelati nel bloccare un charter la mattina successiva, solo che bisognava ripetere i tamponi a tutta la squadra. L'ASL ha emesso un comunicato dove si specificava che tutti coloro che erano in contatto con i positivi dovevano andare in quarantena. Non dipende da noi, ci abbiamo rimesso i costi di un volo di linea e parzialmente di un charter. Ma se un'autorità ti impedisce di andare come facciamo? ''

Regole rispettate

Il direttore sportivo dei campani ha affermato che il club ha rispettato tutte le regole. ''Il problema principale è che chi ha il Covid esca da questa situazione. Poi si penserà al resto. Non abbiamo intenzione di speculare su una partita fatta o non fatta. Ripeto che un ente superiore ci ha impedito di venire a giocare. Siamo rispettosi delle regole. Ci scusiamo, ma non dipende dalla Salernitana''.