L'allenatore tedesco sta valutando la possibile formazione titolare da schierare contro la Juventus: anche Spalletti prepara i primi 11
Alcuni cambiamenti sono previsti per l'Udinese, che potrebbero utilizzare Palma in difesa, Ehizibue a destra, Zarraga a centrocampo e Buksa in attacco. Zaniolo dovrebbe invece essere confermato.

UDINESE 3-5-2

Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

 

Spalletti potrebbe decidere di effettuare un turnover significativo con il rientro di Gatti in difesa, Miretti a centrocampo e Joao Mario titolare sulla fascia destra. In attacco ci sarà spazio per David, con Yildiz che giocherà dietro di lui, mentre Zhegrova potrebbe anche partire titolare.

JUVENTUS 3-4-2-1

Perin; Gatti, Kelly, Koopmeiners; Joao Mario, McKennie, Miretti, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

