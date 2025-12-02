Alcuni cambiamenti sono previsti per l'Udinese, che potrebbero utilizzare Palma in difesa, Ehizibue a destra, Zarraga a centrocampo e Buksa in attacco. Zaniolo dovrebbe invece essere confermato.
L'allenatore tedesco sta valutando la possibile formazione titolare da schierare contro la Juventus: anche Spalletti prepara i primi 11
UDINESE 3-5-2—
Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
Spalletti potrebbe decidere di effettuare un turnover significativo con il rientro di Gatti in difesa, Miretti a centrocampo e Joao Mario titolare sulla fascia destra. In attacco ci sarà spazio per David, con Yildiz che giocherà dietro di lui, mentre Zhegrova potrebbe anche partire titolare.
JUVENTUS 3-4-2-1—
Perin; Gatti, Kelly, Koopmeiners; Joao Mario, McKennie, Miretti, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
