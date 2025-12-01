Udinese – Vlahovic tenta il recupero contro i friulani? Il punto

L’attaccante serbo deve essere valutato da Spalletti per un’eventualità convocazione per la partita contro l’Udinese

Lorenzo Focolari Redattore 1 dicembre - 09:17

In casa Juve sono presenti due argomenti principali oggi: la Coppa Italia e Dusan Vlahovic. L’attaccante oggi svolgerà la seconda parte degli esami, e la risonanza magnetica chiarirà completamente la gravità della lesione all’adduttore sinistro e, di conseguenza, anche i tempi per il suo recupero. Nel frattempo, Luciano Spalletti sta esaminando come effettuare il turn over per la partita contro l’Udinese.

Secondo le indiscrezioni non ci sono problemi per Di Gregorio, bloccato contro il Cagliari a causa di una gastroenterite: potrebbe tornare titolare dopo che Perin ha giocato due partite. In difesa, potrebbe esserci un cambiamento con Gatti, che si è ripreso dall'influenza. A centrocampo, Miretti ambisce a una maglia da titolare, così come Adzic, che è stato escluso in Champions contro il Bodø. Anche Cabal e João Mário, che non scende in campo da fine settembre, cercano una possibilità.

In attacco, la situazione è simile per Zhegrova, che non è mai stato titolare finora. Openda e David dovranno invece impegnarsi a sostituire al meglio Vlahovic.