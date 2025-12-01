In casa Juve sono presenti due argomenti principali oggi: la Coppa Italia e Dusan Vlahovic. L’attaccante oggi svolgerà la seconda parte degli esami, e la risonanza magnetica chiarirà completamente la gravità della lesione all’adduttore sinistro e, di conseguenza, anche i tempi per il suo recupero. Nel frattempo, Luciano Spalletti sta esaminando come effettuare il turn over per la partita contro l’Udinese.
udinese
Udinese – Vlahovic tenta il recupero contro i friulani? Il punto
Secondo le indiscrezioni non ci sono problemi per Di Gregorio, bloccato contro il Cagliari a causa di una gastroenterite: potrebbe tornare titolare dopo che Perin ha giocato due partite. In difesa, potrebbe esserci un cambiamento con Gatti, che si è ripreso dall'influenza. A centrocampo, Miretti ambisce a una maglia da titolare, così come Adzic, che è stato escluso in Champions contro il Bodø. Anche Cabal e João Mário, che non scende in campo da fine settembre, cercano una possibilità.
In attacco, la situazione è simile per Zhegrova, che non è mai stato titolare finora. Openda e David dovranno invece impegnarsi a sostituire al meglio Vlahovic. Le ultime di mercato: Tre addii a gennaio? Il Milan tenta il colpaccio<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA