Mercato Torino – Vlasic dentro o fuori? Il futuro dell’attaccante

L'attaccante croato è attualmente una pedina fondamentale per l'attacco granata, chissà se rientrerà nei piani anche per la prossima stagione

Nikola Vlasic, in questa sua prima avventura con Paolo Vanoli, si è rivelato un elemento imprescindibile e fondamentale nel mosaico creato dal tecnico granata. La sua stagione è iniziata in salita, poiché ha dovuto saltare il ritiro estivo per recuperare da un infortunio muscolare subito durante l'Europeo con la Croazia. È tornato in campo solo nell'autunno inoltrato e ha cominciato a ingranare nel 2025, anno che si è rivelato decisivo per lui.