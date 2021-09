News Udinese – Gotti ha una voce in testa che non vuole lasciarlo in pace!

"Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare". Non c'è cosa migliore di una frase più fatta di questa per risaltare lo stato d'animo dei friulani.

L'Udinese è pronta. Questo inizio di stagione (forse) è stato una sorpresa per tutti. 7 punti in 3 partite non sono pochi, anzi. Perché fermarsi proprio ora? Adesso, Luca Gotti deve decidere se dare o meno retta a quellavocina che non vuole dargli tregua... <<<