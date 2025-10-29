Juventus-Udinese | Nani: ” Obiettivo? Vogliamo arrivare a…” Le parole

Gianluca Nani ha chiarito nel pre partita di Juventus-Udinese , quali siano le priorità della società. Con Runjaic alla guida gli obiettivi dichiarabili non sono discutibili. Ecco le parole del direttore.

"I bilanci si fanno a fine stagione e per adesso noi siamo in perfetta linea con i nostri obiettivi prefissati. La Juventus è fi un livello nettamente superiore a noi. Si tratta di una delle squadre più forti d'Europa. Adesso sono in un momento di difficoltà ma noi dobbiamo arrivare ai 40 punti stagionali".