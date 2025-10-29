Gianluca Nani ha chiarito nel pre partita di Juventus-Udinese, quali siano le priorità della società. Con Runjaic alla guida gli obiettivi dichiarabili non sono discutibili. Ecco le parole del direttore.
Juventus-Udinese | Nani: ” Obiettivo? Vogliamo arrivare a…” Le parole
Il direttore dei friulani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Juventus-Udinese: ecco le parole
"I bilanci si fanno a fine stagione e per adesso noi siamo in perfetta linea con i nostri obiettivi prefissati. La Juventus è fi un livello nettamente superiore a noi. Si tratta di una delle squadre più forti d'Europa. Adesso sono in un momento di difficoltà ma noi dobbiamo arrivare ai 40 punti stagionali".
"Una volta raggiunto tale risultato, vedremo se ci sarà margine per fare di più. Questo è l'obiettivo per una società come la nostra".
