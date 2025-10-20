mondoudinese udinese news udinese Cremonese-Udinese | Kabasele: “Obiettivo? Vogliamo i tre punti!”

Cremonese-Udinese | Kabasele: “Obiettivo? Vogliamo i tre punti!”

Cremonese-Udinese | Kabasele: “Obiettivo? Vogliamo i tre punti!” - immagine 1
Il difensore centrale dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni nel prepartita con la Cremonese: ecco le parole
Lorenzo Focolari Redattore 

Toccherà a Christian Kabasele affrontare Jamie Vardy questa sera. Andiamo a vedere le parole del difensore dell'Udinese nel pre gara.

"La vittoria manca da un po' di tempo ed è normale la reazione passata dei tifosi dopo il Cagliari. Stasera vogliamo i tre punti. Vardy lo conosco, è un giocatore di alto livello e ci ho giocato contro tante volte in Inghilterra. Dovrò rimanere concentrato in difesa".

Su Okoye: " Sava ha fatto veramente bene. Il mister stasera ha scelto Maduka e tutta la squadra ha fiducia in lui".Vardy c’è! Runjaic sceglie Bayo: le ufficiali <<<

