Toccherà a Christian Kabasele affrontare Jamie Vardy questa sera. Andiamo a vedere le parole del difensore dell'Udinese nel pre gara.
Cremonese-Udinese | Kabasele: “Obiettivo? Vogliamo i tre punti!”
Il difensore centrale dell'Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni nel prepartita con la Cremonese: ecco le parole
"La vittoria manca da un po' di tempo ed è normale la reazione passata dei tifosi dopo il Cagliari. Stasera vogliamo i tre punti. Vardy lo conosco, è un giocatore di alto livello e ci ho giocato contro tante volte in Inghilterra. Dovrò rimanere concentrato in difesa".
Su Okoye: " Sava ha fatto veramente bene. Il mister stasera ha scelto Maduka e tutta la squadra ha fiducia in lui".Vardy c’è! Runjaic sceglie Bayo: le ufficiali <<<
