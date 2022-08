Udinese News – Walace verso la maglia da titolare / Il punto sul brasiliano

Il giocatore brasiliano non vede l'ora di fare la differenza e prendersi la titolarità. Stiamo parlando di un talento molto interessante

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del primo incontro di campionato. Proprio tra 48 ore si scendere in campo per la prima volta nel corso di questa stagione. La squadra che non vede l'ora di vincere per poter continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi (direttamente dalla passata stagione) sono i rossoneri di Stefano Pioli. I campioni d'Italia in carica hanno voglia di sorprendere e dire la loro sin dal primo incontro per poter difendere il tricolore che porteranno sulle magliette. L'Udinese, d'altro canto, farà il possibile per portare a casa punti. Nel frattempo, però, c'è un ritorno sui campi del Bruseschi. Un giocatore fondamentale per il 3-5-2.

Il talento al centro dell'articolo è il brasiliano Walace. Dopo essere andato in Brasile per sostenere la moglie durente la nascita dei suoi due primogeniti, non si è preso nemmeno un giorno di vacanza extra ed è tornato subito a casa. Un solo giorno di pausa per poter smaltire il jet leg e rieccolo sin da subito sul campo da gioco del Bruseschi. Ieri sera si è allenato con i compagni e non vede l'ora di poter dire la sua anche nel corso della prossima sessione. Vuole essere un protagonista e prendersi sin da subito la maglia da titolare.

Il centrocampo titolare

Sono diversi i giocatori che non vedono l'ora di fare la differenza. Stiamo parlando di una squadra molto più lunga rispetto alla scorsa stagione e di conseguenza mister Sottil sarà costretto ad optare per delle scelte. Al momento il tritetto di centrocampo dovrebbe essere composto da: Pereyra come mezz'ala di destra. Makengo come mezz'ala di sinistra ed al centro come mediano proprio il brasiliano Walace. Solo nelle prossime ore potremo sapere di più, ma l'idea è quella che l'ex Amburgo si prenda subito un posto dal primo.