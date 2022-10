News Udinese – Walace miracolato: illeso dopo un grosso incidente

Il centrocampista bianconero è stato coinvolto in un incidente . Per fortuna è rimasto completamente illeso, ma il rischio è stato grosso

Il centrocampista brasiliano ha rischiato tantissimo nel corso di questa nottata. Intorno alle ore 3, si trovava in giro nei pressi di viale Venezia in quel di Udine. Mentre era alla guida della sua macchina, pare aver perso completamente il controllo ed aver subito (di conseguenza) un bruttissimo incidente. Secondo le ricostruzioni è stato un vero e proprio miracolo visto che non ha subito nessun tipo di danno nonostante la cattiveria con cui la macchina si è ribaltata. Nonostante tutto il giocatore è stato trasportato all'ospedale più importante di Udine per essere messo sotto controllo. Nelle prossime ore (se tutto dovesse risultare tranquillo) dovrebbe tornare a casa senza grossi problemi.