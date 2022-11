Notizie Udinese | Walace ha rinnovato: contratto fino a giugno 2026

La squadra bianconera, al momento al riposo per ricaricare le pile in vista di rivedersi in campo il 5 dicembre al Bruseschi per preparare al meglio l'anno che verrà, vuole fare la differenza anche sul mercato. Nelle ultime ore è arrivata una notizia importante con un perno del centrocampo come Walace che ha firmato il suo rinnovo nero su bianco, come la maglia che indosserà per i prossimi quattro anni. Sicuramente un momento importante per il mediano verdeoro che con il tempo è diventato uno dei giocatori imprescindibili per la formazione friulana .