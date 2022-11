Udinese / Walace: “Vicino al Flamengo, ma sono felice di essere rimasto”

Poi Walace si è focalizzato sul rinnovo con l'Udinese che confermo la sua centralità nel progetto friulano: " Non è che sono stato costretto dall'Udinese. Certo, quando ti arriva una proposta dal Flamengo è difficile dire di no. Alla fine non si è chiuso, sono ancora felice qui e ho lavorato sodo per stare bene all'Udinese".

Le parole di Walace

Walace ricorda poi il suo arrivo a Udine dall'Hannover: "L'Italia è arrivata per cambiarmi la vita. In quel momento avevo anche un'offerta dalla Cina, ma non era quello che volevo perché puntavo a rimanere in Europa. Quando l'Udinese si è fatta avanti, non ci ho pensato due volte dal primo contatto. Ho mostrato subito il mia totale interesse a venire". Infine una chiosa del mediano brasiliano sul suo presente in bianconero e sul momento che sta vivendo in questo avvio di stagione: "Sono molto contento e onestamente sto vivendo la mia migliore stagione. Spero di riuscire continuare e finire così il campionato, facendo più punti possibili".