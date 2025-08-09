Werder Brema 1-2 Udinese | Grande vittoria in Germania ed ora la Coppa

Appena terminata la sfida amichevole tra il Werder Brema e l'Udinese di mister Runjaic. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco il commento

La pre-season giunge alla conclusione , visto che settimana prossima inizierà in maniera ufficiale la stagione della squadra diretta da mister Kosta Runjaic. Dopo una partenza difficile, l'Udinese si prende le sue rivincite e nonostante un club ancora in cantiere conquista una vittoria che da grande morale contro il Werder Brema.

Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra allenata dal coach tedesco ci ha pensato Keinan Davis. Una rete importante che arriva subito dopo una grandissima occasione per il club biancoverde. Passano solo dieci minuti e la squadra mette a referto il raddoppio, in questo caso ci pensa il classe 2008 Palma. Prima rete tra i grandi per un difensore che è già pronto per far parlare di se.