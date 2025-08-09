L’Udinese torna sul campo da gioco per uno degli ultimi impegni prima dell’inizio della stagione ufficiale con la Coppa Italia contro la Carrarese. Quest’oggi una sfida dal sapore europeo contro una squadra interessante come il Werder Brema. Non perdiamo tempo e partiamo con le scelte dei due tecnici: ecco le formazioni ufficiali.
Werder Brema-Udinese | Le formazioni ufficiali: torna Brenner, Palma titolare
La sfida tra l’Udinese ed il Werder Brema è alle porte. Ecco tutti i dettagli e le scelte dei due tecnici con le formazioni ufficiali
Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus; Deman, Friedl, Stark, Agu; Bittencourt, Lynen; Mbangula, Schmid, Grull; Topp.
Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Brenner.
