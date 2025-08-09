Udinese – Match Day contro il Werder Brema: il punto

Prove generali in preparazione per la Coppa Italia e il campionato. Oggi l’Udinese affronterà un doppio incontro amichevole a Brema, con il primo match alle 11,30 riservato ai giocatori di riserva e a quelli che hanno necessità di ritrovare la forma; il secondo incontro si svolgerà alle 15,30, dove, secondo quanto riporta Il Gazzettino, Runjaic dovrebbe impiegare di nuovo il modulo 4-4-2. I calciatori a disposizione del tecnico tedesco sono 33, di cui 16 scenderanno in campo al mattino, mentre gli altri giocheranno nel pomeriggio.
I friulani giocheranno oggi contro la formazione del Werder Brema: ecco i dettagli sul match attende gli uomini di Runjaic
La partenza di Thauvin crea diverse difficoltà a Runjaic, il quale potrebbe dover apportare alcune modifiche tattiche. In attacco, comunque, la coppia Bravo-Bayo dovrebbe iniziare come titolare: Davis deve ancora recuperare da un problema gastrointestinale che lo ha costretto ai box per circa dieci giorni e potrebbe partecipare al match del mattino insieme a Payero, Kristensen e Goglichidze.
Nel pomeriggio, invece, la squadra dovrebbe essere formata da Sava; Ehizibue, Palma, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Bravo, Bayo. Le ultime di mercato: Doppio colpo fatto? Il nuovo 10 arriva da Bologna<<<
