Udinese-West Ham 1-0 / Il commento (LIVE) dell’incontro odierno

Oggi l'Udinese scenderà in campo per un match che può significare tanto sotto il punto di vista dell'onore. Quella odierna non è una partita che vale in termini di punti in classifica, ma proprio per far vedere anche dall'altra parte della manica che la banda di Andrea Sottil può mettere tutti in difficoltà. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con il commento live dell'Incontro odierno.