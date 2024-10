Ex Udinese – Zaccheroni premio speciale: ecco tutti i dettagli

Zaccheroni riceve un premio alla carriera di primissimo livello. Andiamo a vedere tutti i dettagli sulla consegna avvenuta in queste ore

Alberto Zaccheroni viene premiato per la sua carriera con un premio decisamente molto speciale. Il tecnico che ha anche guidato l'Udinese con grandissimo successo è stato inserito in maniera ufficiale nella Hall of Fame del calcio giapponese.