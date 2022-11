Udinese | Zaccheroni: “Riattaccare la spina dopo due mesi sarà difficile”

L'ex tecnico dei bianconeri ha parlato in esclusiva alla Repubblica delle squadre che potranno approfittare della sosta per il Mondiale

Il team bianconero deve riprendersi dopo una prima parte di stagione di altissimo livello. Il campionato è iniziato con una sconfitta e da quel momento in poi ben 9 risultati utili consecutivi con sei vittorie nel mezzo. Poi un vero e proprio declino, visto che nei successivi sette match non è riuscito a portare a casa i tre punti e si è dovuto accontentare di qualche pareggio anche contro delle neo promosse. Dopo la sconfitta di sabato pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, bisogna fare un passo indietro e provare in tutti i modi a ritrovarsi in vista delle successive 23 partite. Di questo ha parlato l'ex tecnico dei bianconeri Alberto Zaccheroni.

Zaccheroni, in partenza per Doha dove guiderà un comitato tecnico della FIFA, ha parlato a Repubblica di chi potrà approfittare della sosta per il Mondiale 2022: "Riattaccare la spina dopo quasi due mesi sarà difficile, perché la carica nervosa non può essere allenata".

Le parole di Zaccheroni — L'ex tecnico dei friulani ha proseguito spiegando come chi si presenti in Qatar resti comunque attivo, non perdendo per nulla il passo gara: "Invece chi sarà al Mondiale tornerà al top della condizione psicofisica dopo essersi misurato ai più alti livelli di competitività. La fatica sarà irrilevante, perché al massimo si giocheranno sette partite".