Udinese | Zaccheroni:”La squadra finalizza poco. Bisogna alzare l’asticella”

L'intervista prosegue parlando delle squadre in lotta per un posto in Conference con i friulani. Secondo Zaccheroni, gli addetti ai lavori indicano la Fiorentina come una squadra dal potenziale superiore, ma per l'ex tecnico del Milan è l’Udinese ad essere superiore rispetto alle altre. "Firenze e Bologna sono due piazze che mettono una pressione esagerata e infatti ricordatemi un exploit di viola o rossoblù. Poi magari Thiago Motta mi smentirà perché è bravo, ma io continuo a dire Udinese e non solo per questione di cuore".