News Udinese / Zaffaroni ritrova Verdi, ma perde Veloso e Dawidowicz

La situazione in casa gialloblù in vista della gara di lunedì sera contro i bianconeri. Recupero importante per il tecnico degli scaligeri

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Lunedì si scenderà sul campo da gioco per affrontare un match tutt'altro che semplice, stiamo parlando dell'incontro tra l'Udinese e il Verona di mister Zaffaroni. Sicuramente una partita da giocare a viso aperto e con attenzione massima, visto che gli avversari hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà molte società. Nelle prime partite di questo avvio di 2023, la squadra ha ottenuto ben sette punti in 4 gare. Questi risultati hanno riaperto totalmente la lotta alla salvezza che fino a qualche settimana fa vedeva i veronesi esclusi completamente. Nel frattempo, però, arrivano diverse novità per il tecnico degli scaligeri.

L'Hellas che si presenterà lunedì a Udine a caccia di preziosi punti salvezza dovrà fare a meno oltre che degli infortunati Henry e Hrustic e del lungodegente Faraoni, anche di capitan Veloso, ancora out per qualche settimana. Secondo quanto riferisce 'L'Arena', invece, Zaffaroni ritrova a disposizione Simone Verdi, che ha smaltito l'infortunio rimediato al termine della gara con la Cremonese. Non ci sarà, ma per squalifica, nemmeno Pawel Dawidowicz.

Situazione d'emergenza — Zaffaroni deve così fare a meno di diversi giocatori importanti per la trasferta di Udine, ma potrà contare sui nuovi rinforzi del mercato come l'ex bianconero Braaf, pronto al debutto con la maglia gialloblù proprio contro i friulani.