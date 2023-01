Udinese-Hellas / Due squadre rimaneggiate: il punto sugli assenti

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo bisogna fare il punto sugli assenti

L'Udinese sta lavorando intensamente sui campi d'allenamento per preparare nel migliore dei modi il prossimo incontro di campionato che sarà contro il Verona allenato da mister Zaffaroni. La squadra veronese non si può assolutamente sottovalutare, anche perché nelle ultime tre partite ha ottenuto addirittura sette punti che l'hanno messa in careggiata per la lotta salvezza. In vista del prossimo match, però, bisogna anche fare caso e monitorare tutti gli assenti per infortunio. Sia da una parte che dall'altra ci sono parecchi giocatori che saranno out per dei problemi fisici. Andiamo a fare il punto prima del derby del Triveneto.

In casa gialloblù il primo talento ad essere stato costretto ad alzare bandiera bianca è il promesso partente Henry. Proprio contro il Lecce ha giocato quelli che dovevano essere i suoi ultimi minuti allo stadio Bentegodi ed invece un infortunio molto grave al ginocchio lo mette fuori per diverso tempo. Non solo lui, visto che anche Miguel Veloso non potrà fare parte di questa partita ed assieme a lui non ci sarà anche Hrustic. Soprattutto il giocatore australiano non è mai riuscito a farsi vedere e notare dai tifosi scaligeri, motivo per cui questo matrimonio sembra essere destinato a terminare molto presto. Ora andiamo a vedere tutti i giocatori bianconeri ancora out.

Non ci saranno — Il primo che sicuramente alzerà bandiera bianca è Gerard Deulofeu. Il giocatore spagnolo non riesce a liberarsi dal fastidio al ginocchio e si trova ancora ai box. Allo stesso tempo sono da monitorare le condizioni del capitano Roberto "El Tucu" Pereyra. Il calciatore che ha trascinato la squadra nella prima parte di stagione potrebbe restare ancora per un po' di tempo out e di conseguenza non si riesce a captare con esattezza la probabilità del suo rientro sul campo.