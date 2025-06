Udinese – Zampa: “Okoye? Con la sospensione serve un…” Le parole

Sandro Zampa, storico allenatore dei portieri dell'Udinese negli anni '90 e 2000, ha discusso riguardo alla condizione degli estremi difensori della squadra friulana, evidenziando il rischio di squalifica per Okoye: "Se dovesse mancare, l’Udinese dovrebbe seriamente considerare di acquistare un nuovo portiere, poiché Sava non mi sembra attualmente pronto per la Serie A. Il portiere romeno non dà l'impressione di essere pronto e mi sembra poco reattivo. Ha giocato appena 12 partite nella massima serie e ha poca esperienza. A questa età, sarebbe meglio per lui cercare di giocare altrove, ma sarà interessante vedere quale decisione prenderanno sia la società che il ragazzo a tal riguardo".