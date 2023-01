Udinese Empoli / Zanetti: “Caputo è pronto. Tonelli non sarà del match”

Domani alle 20,45 si torna in campo e i bianconeri dovranno sfidare una squadra pronta come l'Empoli. Ecco la conferenza stampa di Zanetti

Riparte anche per l’Empoli la stagione, che nella prima partita del 2023, affronterà l’Udinese di Andrea Sottil alla Dacia Arena. I toscani arrivano a questa sfida con 17 punti e una posizione di classifica tranquilla, contesto ideale per giocare il calcio spensierato dell'ex tecnico del Venezia. Nella conferenza stampa di viglia, Paolo Zanetti ha presentato i temi del match, lasciando però ampio spazio al nuovo debutto di Francesco Caputo, che, parola del mister, è pronto a entrare nella mischia in coppia con Satriano: “Intanto lo abbiamo voluto fortemente, per tanti motivi. Per il giocatore parlano i numeri, e ha una caratteristica determinante, che ha il cuore del colore giusto. Ha la maglia dell’Empoli tatuata addosso. Ci servirà per aumentare l’anima del gruppo, tra di noi è nato subito un grande feeling. Ha caratteristiche che aumentano le nostre doti offensive. Non gli ho chiesto di fare gol per salvarci, ma di mettere a disposizione le sue qualità sia umane che tecniche“.

Inoltre, sulla possibilità di vederlo in campo durante la gara di domani sera ha detto: “La coppia Satriano-Caputo è forse la meglio assortita, ma questo non significa che non possiamo giocare diversamente. Anche Baldanzi-Bajrami Ho avuto l’occasione di provarli, sono compatibili in base alla partita. Non esistono titolari e riserve con i cinque cambi, spesso i secondi tempi fanno la differenza“. Sulla difficoltà della partita con l’Udinese, Paolo Zanetti ha detto": La squadra ha sempre risposto, onorando tutte le amichevoli. Volevamo mantenere lo stato di forma e dare minutaggio a quei giocatori a cui mancava. Non mi aspetto cose particolari né mentali né fisiche”

Le parole di Zanetti — Zanetti infine ha risposto alle domande sul recupero di Tonelli e della crescita di altri giocatori, oltre a quelle di Caputo e Satriano: “Tonelli è indietro, ha avuto delle ricadute nel percorso e sta cominciando a fare qualcosina con noi. Si tratta di un ragazzo importante, con grande spessore. Su Fazzini non avevo dubbi, in allenamento ti colpisce subito perché ha doti straordinarie. Sui terzini abbiamo spesso fatto bene, soprattutto con Parisi. A destra c’è stata alternanza, Stojanovic lo sto vedendo benissimo dopo un periodo di appannamento. Gli chiedo di fare bene entrambe le fasi e di fare qualcosina in più in zona offensiva”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare di mercato completato nel corso della giornata appena passata. Bram Nuytinck è un nuovo giocatore della Sampdoria. Ecco tutti i dettagli su questo affare <<<