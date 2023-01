Mercato Udinese – Nuytinck alla Samp: tutti i dettagli sulla trattativa

L'ex Capitano bianconero è pronto per una mission impossible in quel di Genova. Ad attenderlo una Sampdoria che cercherà di salvarsi

Il difensore bianconero ha continuato a domandare qualche minuto in più alla società bianconera. Nonostante le parole di Andrea Sottil in cui il centrale veniva messo al centro del progetto la cessione è parsa l'unica soluzione. La squadra che prima di tutte si è mostrata interessata alle capacità di un difensore di questo calibro è la Sampdoria allenata da Deki Stankovic. Stiamo parlando di un team che non vede l'ora di provare a salvarsi e compiere un vero e proprio miracolo sportivo, viste le condizioni in cui riversa la società. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli di questa trattativa lampo.

Bram Nuytinck passerà alla società doriana con la formula del prestito secco. In questo momento i blucerchiati non possono permettersi delle spese e l'unico modo che hanno per poter provare a rinforzare la rosa è quello di puntare su giocatori che stanno passando un brutto momento con il club d'appartenenza. Il difensore centrale olandese, finalmente troverà spazio da protagonista. Molto probabilmente sarà anche uno dei titolari e si ritroverà in una squadra che continua a stanziarsi nelle zone meno nobili della classifica. Di conseguenza deve dare una decisa inversione al suo ruolino di marcia.

Le strade si separano — Il contratto di Bram è in scadenza tra soli sei mesi. Il rinnovo che sembra essere molto distante, di conseguenza le amichevoli giocate nel corso dell'ultimo mese diventano le partite finali in maglia bianconera per un centrale che da cinque anni e mezzo difendeva la maglia della squadra. Un addio che probabilmente entrambi le parti si aspettavano in modo diverso, ma il calcio è anche questo.