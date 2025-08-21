Udinese News – Zanetti perde un top della difesa! Le ultime dall’infermeria

La stagione sta per cominciare e qualche squadra in Serie A deve già fare i conti con diversi infortunati. Da Lukaku a Leao anche a Verona ci sono stati dei problemi. Mister Zanetti vuole arrivare alla prima gara contro l'Udinese in buone condizioni.
Contro l'Udinese mister Zanetti perde un pezzo pregiato nel reparto difensivo: ecco chi non ci sarà nella sfida di Lunedì
La Coppa Italia però ha causato un'ulteriore infortunio per il Verona, che a Udine dovrà rinunciare a Nicolas Valentini. Il difensore argentino con cittadinanza italiana, durante la partita disputata contro l’Audace Cerignola, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.
La sua assenza è stimata in più di un mese. Non perdetevi le ultime notizie del mercato bianconero: Pafundi vestirà blucerchiato? Il punto sulla trattativa <<<
