Udinese / Zanetti: “Vogliamo fare bene e mantenere la mentalità vincente”

Il tecnico dei toscani ha parlato del momento dei suoi e del lavoro in preparazione in vista della ripresa di campionato il 4 gennaio

Redazione

Manca meno di un mese alla ripresa del campionato, dove i bianconeri dovranno affrontare l'Empoli. Mister Paolo Zanetti, dopo il test di martedì con lo Sturm Graz, ha fatto il punto della situazione in casa toscana, partendo dalle impressioni date dal test contro la squadra austriaca che partecipa all'Europa League: "E' stata una partita vera, quella che volevamo. Ho scelto di fare amichevoli di alto livello per stare sul pezzo dal punto di vista mentale e non farsi trovare sorpresi quando si tornerà a giocare al calcio che per noi conta di più.

Per l'ex tecnico del Venezia la squadra ha fatto ottime cose, nonostante i carichi che in questo momento sono importanti. "Vogliamo affrontare queste amichevoli come fossero partite di campionato, vogliamo fare bene e mantenere la mentalità vincente". L'allenatore dei toscani ha poi proseguito: "Questa sosta è una cosa nuova per tutti. La squadra è stata ferma solamente dieci giorni, quindi sta in condizioni già buone".

Le parole di Zanetti — Zanetti infine ha concluso parlando del lavoro in vista della ripresa del campionato, il 4 gennaio contro l'Udinese: "C'è la volontà dei preparatori di caricare un po', ma non tanto.Lavoro progressivo che ci deve portare ad essere pronti il 4 gennaio. Dobbiamo mettere dentro benzina, idee. Abbiamo sfide difficilissime, dobbiamo farci trovare pronti. Perciò dobbiamo stare dentro alle partite". Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata dei bianconeri. Roberto Pereyra sta trattando il suo rinnovo: le ultime <<<