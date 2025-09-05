News Udinese – Zaniolo è al Bluenergy stadium! Le parole del ragazzo

L'attaccante bianconero verrà presentato il 12 Settembre e si trova già al Bluenergy da dove ha lanciato un messaggio ai tifosi

Attraverso un video condiviso dal club dell'Udinese, Nicolò Zaniolo ha rivolto un ulteriore saluto a tutti i tifosi bianconeri. L'ex calciatore di Roma e Fiorentina è molto ansioso di giocare al Bluenergy Stadium e invita i supporter friulani a sottoscrivere l'abbonamento. Ecco le sue dichiarazioni: