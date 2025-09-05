Attraverso un video condiviso dal club dell'Udinese, Nicolò Zaniolo ha rivolto un ulteriore saluto a tutti i tifosi bianconeri. L'ex calciatore di Roma e Fiorentina è molto ansioso di giocare al Bluenergy Stadium e invita i supporter friulani a sottoscrivere l'abbonamento. Ecco le sue dichiarazioni:
News Udinese – Zaniolo è al Bluenergy stadium! Le parole del ragazzo
L'attaccante bianconero verrà presentato il 12 Settembre e si trova già al Bluenergy da dove ha lanciato un messaggio ai tifosi
"Salve a tutti, sono qui allo stadio, è stupendo, non vedo l'ora di incontrarvi".
La campagna per gli abbonamenti terminerà il 13 settembre. È molto probabile che Zaniolo faccia il suo debutto di fronte ai suoi sostenitori nella partita casalinga contro il Milan, prevista per il 20 settembre alle ore 20. 45. Le ultime di mercato: Lovric saluta il club? Ecco dove sarà il suo futuro <<<
