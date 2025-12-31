Il valore del calciatore non era mai stato messo in discussione, ma c'erano alcuni interrogativi riguardo alla sua mentalità. Non era prevedibile un impatto così significativo da parte sua in una realtà più piccola come quella dell'Udinese.
Udinese News – Zaniolo cerca ancora la Nazionale? I numeri
L'attaccante numero 10 dei bianconeri ha chiuso il 2025 abbastanza bene e con i numeri raccolti sino a qui la Nazionale si può avverare?
Ciò che ha sorpreso è stato proprio il modo in cui l'ex giocatore della Roma, che ha partecipato alla Champions League e ha trionfato nella Europa League, si è integrato nel nuovo ambiente. Dopo un periodo difficile, con i friulani Nicolò sembra aver ritrovato la sua forma e la serenità necessaria per rendere al meglio.
Zaniolo ha immediatamente assunto il ruolo di capitano in campo e ha messo a segno quattro gol nella prima metà della stagione con l'Udinese. Una prestazione di altissimo livello e un messaggio chiaro a Gennaro Gattuso in preparazione ai play-off per il Mondiale. Le ultime di mercato: Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber <<<
