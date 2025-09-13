Udinese – Zaniolo sulle sue condizioni attuali: le parole

Il nuovo acquisto bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro nelle prossime giornate di campionato

Lorenzo Focolari Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 09:20)

Nicolò Zaniolo, giocatore dell'Udinese, si è presentato ai suoi sostenitori e ai fantallenatori durante la conferenza stampa di debutto.

Udinese, la conferenza di Zaniolo

Ecco un estratto del suo discorso:

"Desidero ringraziare tutti, dalla dirigenza al personale, è stata una trattativa lunga e impegnativa, ho dato il massimo anche spingendo un po' la mano col Galatasaray, poiché credo fosse il passo giusto per la mia carriera. Voglio raggiungere grandi obiettivi insieme a tutti, qui trovo l'ambiente ideale per esprimere il mio talento, sono molto contento di essere qui. Ci sono un sacco di persone che lavorano in questo club giorno e notte, abbiamo tutto il necessario per avere successo e non vedo l'ora di cominciare già domenica contro il Pisa. "

Sulla condizione fisica

"Ho iniziato in anticipo perché il campionato turco parte prima, non sono ancora al massimo della forma perché l'ultimo periodo è stato un po' difficile. Sono totalmente a disposizione dell'allenatore per offrire il mio aiuto. Mi aspettavo forse meno di quello che ho trovato qui, è una bellissima sorpresa vedere 300 persone impegnate al massimo dalla mattina alla sera. Credo che questo momento sia stato il giusto per la mia carriera. Qui ci si concentra solo sul campo, ci sono poche distrazioni. Negli ultimi dieci giorni ho svolto allenamenti doppi ogni giorno, la squadra è buona e secondo me potremmo fare delle sorprese. "

E ha proseguito: "Negli ultimi anni non si è trattato di sola sfortuna, anche io ho messo del mio. A volte, quando non partivo titolare, tendevo a chiudermi in me stesso. Tuttavia, cerco di ascoltare le persone giuste in famiglia e ho tentato di migliorare. Non ho avuto continuità, e questo mi ha pesato un po', un giocatore deve poter sbagliare; devo essere abile a mantenere la motivazione anche quando le cose non vanno come sperato. "

Su Runjaic

"C’è stata sintonia fin da subito, è stato molto diretto e chiaro, come in tutte le squadre ci sono delle regole. La mia impressione è stata positiva, preferisco affrontare le questioni direttamente, spero di iniziare domenica giungendo a ottenere 3 punti. "

Sugli infortuni

"Questi due infortuni mi hanno influenzato in modo positivo, ne ho già parlato in un'intervista un po' di tempo fa. Ho imparato a vedere la palestra come qualcosa di positivo piuttosto che un peso, ora in campo non temo più di eseguire certi movimenti e cambi di direzione, mentre nel mio stile di gioco non credo ci siano stati impatti. "