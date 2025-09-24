Nicolò Zaniolo ha convinto i fans dell'Udinese nella sua prima da titolare contro il Palermo. Una prestazione di assoluto spessore per un calciatore che sembra essere entrato ufficialmente in forma e di conseguenza si possa candidare per una maglia da titolare nel corso di tutti gli incontri di campionato e non solo. Il punto di domanda sorge spontaneo, sarà titolare nel corso della prossima sfida che si disputerà in quel di Reggio Emilia? Tutti i dettagli.
News Udinese – Zaniolo convince, titolare già contro il Sassuolo? Il punto
News Udinese – Zaniolo convince, titolare già contro il Sassuolo? Il punto
Nicolò Zaniolo è pronto per convincere o meglio ha già convinto nel corso dell'ultimo incontro di campionato. Tutti i dettagli sul suo futuro
Al momento la sensazione è che il calciatore italiano possa (a tutti gli effetti) essere un titolare per la squadra bianconera. Possibile la prima in tandem con Keinan Davis, anche se ha dimostrato di trovarsi molto bene con Adam Buksa. Adesso non resta che attendere le ufficiali del match di domenica. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Allegri punta il bianconero: pronti 20 milioni <<<
