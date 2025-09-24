News Udinese – Zaniolo convince, titolare già contro il Sassuolo? Il punto

Nicolò Zaniolo è pronto per convincere o meglio ha già convinto nel corso dell'ultimo incontro di campionato. Tutti i dettagli sul suo futuro

Nicolò Zaniolo ha convinto i fans dell'Udinese nella sua prima da titolare contro il Palermo. Una prestazione di assoluto spessore per un calciatore che sembra essere entrato ufficialmente in forma e di conseguenza si possa candidare per una maglia da titolare nel corso di tutti gli incontri di campionato e non solo. Il punto di domanda sorge spontaneo, sarà titolare nel corso della prossima sfida che si disputerà in quel di Reggio Emilia? Tutti i dettagli.