Zaniolo ha ritrovato la forma a Udine e la Gazzetta dello Sport avverte il Genoa riguardo al duo d'attacco che forma con Keinan Davis, entrambi con 4 gol. Mister Runjaic è determinato a ottenere i tre punti in casa: questo aiuterebbe a alimentare i sogni di successo del Paron. Le formazioni probabili:
Udinese – Zaniolo e Davis verso la conferma: le probabili
Runjaic vuole confermare il suo tandem di fiducia vista l’assenza di Atta. De Rossi pensa a Malinovskyi per accompagnare Vitinha e Colombo
UDINESE 3-5-2
Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis.
In panchina: Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Kristensen, Ehizibue, Rui Modesto, Lovric, Zarraga, Miller, Gueye, Bravo, Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
GENOA 3-5-2—
Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
In panchina: Sommariva, Carboni, Fini, Ellertsson, Onana, Cuenca, Messias, Otoa, Stanciu, Masini, Venturino, Ekhator, Ekuban, Sabelli. Allenatore: De Rossi.
