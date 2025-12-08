Udinese – Zaniolo e Davis verso la conferma: le probabili

Runjaic vuole confermare il suo tandem di fiducia vista l’assenza di Atta. De Rossi pensa a Malinovskyi per accompagnare Vitinha e Colombo

Zaniolo ha ritrovato la forma a Udine e la Gazzetta dello Sport avverte il Genoa riguardo al duo d'attacco che forma con Keinan Davis, entrambi con 4 gol. Mister Runjaic è determinato a ottenere i tre punti in casa: questo aiuterebbe a alimentare i sogni di successo del Paron. Le formazioni probabili: