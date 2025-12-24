Notizie Udinese | Zaniolo-Davis confermati? Le ultime pre biancocelesti

L'Udinese sta cercando di costruire la miglior formazione in vista del prossimo incontro di campionato. Una sfida complessa contro un ottimo team come i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri che hanno dato dimostrazione di poter mettere in difficoltà tutte le avversarie sul loro cammino. Nel frattempo mister Kosta Runjaic pare aver già deciso quello che sarà l'attacco titolare.

Diversi i nomi che sono stati messi sotto osservazione, ma alla fine non dovrebbero esserci delle sorprese e di conseguenza si andrà con il tandem che fino ad ora ha convinto, stiamo parlando di Keinan Davis e Nicolò Zaniolo. Il duo è pronto per tornare al gol ed ha voglia di riscatto.