Udinese – Zaniolo: “Dobbiamo rimanere coesi e…” Le parole

L'attaccante bianconero ha fatto il punto sul campionato, il legame che si è creato con la squadra e la Nazionale

Lorenzo Focolari Redattore 12 novembre - 16:23

Il numero 10 dell'Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo momento attuale all'interno della squadra e sulla mancata convocazione in Nazionale durante questa pausa. Andiamo a vedere le sue parole nel dettaglio.

"Sono molto soddisfatto di come sta procedendo la stagione. Abbiamo subito una sconfitta contro la Roma, ma abbiamo mostrato buone cose fino a quel momento sfortunato con il rigore. Riguardo ai tifosi romanisti? Li comprendo. Ho già espresso le mie scuse. I fischi fanno parte della competizione. Lo avevo già detto, rimpiango l'esultanza avvenuta qui quando militavo nell'Atalanta. Fa parte della sportività; io ho focalizzato l'attenzione solo sulla partita, considerato che affrontavamo una squadra di grande livello. La Roma è davvero forte, mi piace molto. Hanno un bel modo di giocare e, secondo me, possono competere fino alla fine del campionato".

Sull'ambiente e la Nazionale: "Mi sento a mio agio qui all'Udinese. Frequento spesso il centro e ricevo l'affetto dei tifosi, e per questo li ringrazio. Non avrei potuto scegliere meglio. Ho un ottimo rapporto con Runjaic, quasi come un'amicizia, ma anche con gli altri. Ci percepiamo come una famiglia e dobbiamo rimanere coesi per ottenere risultati. In quale lingua parliamo? Un mix, ultimamente sto usando di più l'inglese. Fortunatamente riesco a capirlo. La Nazionale? È sempre un obiettivo, un sogno. Speravo di essere convocato. Adesso devo migliorare e dimostrare il mio valore in campo. Se mi chiameranno, sarò molto felice. Il Mondiale? Dobbiamo qualificarci a tutti i costi. La squadra azzurra è forte e sicuramente riuscirà a ottenere la qualificazione"